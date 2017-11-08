В Москве скончалась дочь Людмилы Гурченко

Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве на 59-м году жизни скончалась дочь актрисы театра и кино Людмилы Гурченко Мария Королева. Об этом «Агентству Москва» сообщил адвокат Шота Горгадзе, ранее представлявший интересы М. Королевой при разделе имущества.

«Да, это правда, к сожалению, она (Мария Королева) скончалась, — сказал Горгадзе. — Буквально час назад «скорая» ее увезла».

По его словам, причина смерти пожилой женщины пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народная артистка РСФСР, лауреат премии «Ника» Людмила Гурченко скончалась от сердечного приступа в своей московской квартире на 76-м году 30 марта 2011 г.

В фильмографии Гурченко — около 100 фильмов, среди которых классика советского кино: «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Двадцать дней без войны» и др.