В Югре — дефицит вакцины против полиомиелита

Ханты-Мансийск, , 14:10 — REGNUM Вакцина против полиомиелита будет поступать в Ханты-Мансийский автономный округ траншами. Около 12% от потребности вторым траншем прибудет в Югру в середине ноября. Ожидается поставка девяти тысяч доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

В соответствии с заявкой на 2017 год, в Югру было запланировано поставить вакцины для профилактики полиомиелита 75 тысяч доз. Но в связи с глобальным дефицитом инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) в мире, на протяжении года в ХМАО складывалась напряженная эпидемиологическая обстановка по своевременности вакцинации детей против полиомиелита.

произведенной массы на протяжении года в ХМАО складывалась напряженная эпидемиологическая обстановка по своевременности вакцинации детей против полиомиелита.

«О дефиците ИПВ неоднократно информировался профильный департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации. Прививочная кампания населения автономного округа осуществлялась вакцинами переходящего остатка с 2016 года», — поясняют в депздраве Югры.

Первый транш пятикомпонентной вакцины «Пентаксим», которая содержит инактивированный полиомиелитный компонент, пришел в Югру 25 октября 2017 года. Однако напряженность все-таки сохраняется.

Напомним, данной вакциной рекомендуется прививать детей первого года жизни в три, пять и шесть месяцев. Затем в три года и шесть лет производится ревакцинация. Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за отсутствия ИПВ в Челябинской области у младенцев началось отставание от графика прививок, что недопустимо. Родители вынуждены покупать дефицитную вакцину за собственный счет.

Отметим, что дефицит ИПВ связан с поэтапным мировым переходом с пятикомпонентной вакцины на монокомпонентную. Сократилось производство поликомпонентной вакцины за рубежом, в России же производство ИПВ в полной мере запустят в 2018 году.

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