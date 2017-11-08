В Казахстане усилят контроль информации в интернете

Астана, , 14:19 — REGNUM Автоматизированная система контроля информации будет внедрена в Казахстане до конца 2018 года, заявил 8 ноября министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, выступая перед депутатами Мажилиса парламента республики.

Цель создания системы — контроль информации, поступающей к жителям Казахстана через интернет и телевидение. В результате будет сформирован инструмент мониторинга публикаций в онлайн-версиях газет, в социальных сетях и других источниках.

«Как работает эта система? Думаю, это для вас и населения будет очень интересно. У нас путают вещь «блокировка» и «уведомление», когда материал убирается. Только за этот год мы заблокировали около 3 тысяч сайтов. Это тогда, когда противоправный контент не убирается», — цитирует МИА «Казинформ» слова министра.

Абаев пояснил, что сотрудники министерства отправили порядка 270 тысяч уведомлений о том, что размещенные в сети материалы являлись противоправными, то есть в них содержалась информация, относящаяся к терроризму, экстремизму и порнографии.

«Допустим, появился материал в социальной сети, мы всю социальную сеть заблокировать не можем из-за одного материала, поэтому нам приходится обращаться в администрацию социальной сети с просьбой удалить конкретный контент. О таких рассылках идёт речь», — сообщил Абаев.

Еще одним инструментом, позволяющим вести борьбу против незаконного контента, являются анонимные сообщения от граждан. Любой житель Казахстана, заметивший материал, в котором содержится нарушение закона вправе отправить жалобу в министерство. Там ее рассмотрят и вынесут решение.

Ранее Абаев сообщил, что в Казахстане примерно 1,5 млн человек не смотрят казахстанские телеканалы и не знают, что происходит в стране.

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