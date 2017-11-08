В Казахстане пересчитали людей, смотрящих ТВ без казахстанских каналов

Астана, , 13:46 — REGNUM В Казахстане примерно 1,5 млн человек не смотрят казахстанские телеканалы и не знают, что происходит в стране, заявил 8 ноября министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

Выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана, Абаев сообщил депутатам, что вопрос касается информационной безопасности страны.

«Сейчас порядка 600 тысяч семей пользуются так называемыми серыми тарелками. <…> Получается где-то 1,5 миллиона человек находится вне информационного поля Казахстана, точнее не смотрят казахстанские телеканалы и не знают, что происходит в Казахстане по большому счету», — цитирует МИА «Казинформ» министра.

Он добавил, что используемая в «серых тарелках» карта памяти не предоставляет защиты казахстанских телеканалов. Поэтому необходимо ввести в правовое поле «людей, которые распространяют карты», пояснил министр.

«Этот вопрос стоит остро по всему Казахстану. Люди, которые пользуются «серыми тарелками», они будут продолжать пользоваться, потому что никаких мер воздействия к потребителям у нас не предусмотрено», — отметил Абаев.

По его информации, продажа карт не регулируется законодательно, деньги за них перечисляются посредством электронных платежей и могут уходить куда угодно, «даже на Кипр».

Ранее стало известно, что в Казахстане прекратилась трансляция восьми телеканалов, включая Russia Today и Bloomberg. Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Казахстана.

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