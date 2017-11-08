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МВД: В ближайшие 2-3 года ввести всеобщую дактилоскопию не удастся

Общество

Бюджетного финансирования МВД не хватает для укрепления порядка

Москва, 8 ноября 2017, 13:32 — REGNUM  Обязательная дактилоскопическая регистрация граждан на внешних пунктах пропуска в РФ вряд ли появится в стране в ближайшие два-три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе ответа на вопросы депутатов на «правительственном часе» в Госдуме.

В частности, депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции КПРФ спросил у министра, насколько возможно было бы выстроить по периметру РФ систему обязательной дактилоскопической регистрации, которая решила бы проблему нелегальных мигрантов, а также отчасти улучила бы ситуацию с загруженностью кадров МВД.

«За любые нововведения, которые позволяют нам укрепить обществ порядок, в том числе и в этой сфере, мы всегда двумя руками голосуем «за». Но, к сожалению бюджетное финансирование отстает от наших и ваших пожеланий, поэтому как только в полном объеме будет разрешен этот вопрос, тогда будет рассмотрена и та проблема, о которой говорится», — отметил Колокольцев.

Таким образом, считает министр, государственных средств не хватит для того, чтобы ввести на пропускных пунктах в РФ дактилоскопическую экспертизу в ближайшие два-три года.

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«Правительственный час» в ГД главы МВД Владимира Колокольцев

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