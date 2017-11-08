Певице Мэрайе Кэри грозит судебный иск

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM В США обвинили в сексуальных домогательствах певицу Мэрайю Кэри, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным портала, подать иск в суд на певицу может глава компании Майкл Анелло, обеспечивавшей безопасность исполнительницы.

Анелло утверждает, что в ходе поездки в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас певица попросила его прийти к ней в номер, чтобы помочь с багажом. Когда он пришел, на певице было надето прозрачное платье, которое было раскрыто.

По его словам, он пытался уйти, однако Кэри настояла на том, чтобы он передвинул багаж. Анелло утверждает, что вовремя покинул номер и «никакого физического контакта не было».

Читайте также: Мэрайя Кэри выходит замуж за миллиардера