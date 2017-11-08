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МВД готово разрешить вождение по национальным правам выходцам из ЕАЭС

Общество

Законопроект разрабатывается

Москва, 8 ноября 2017, 13:22 — REGNUM  МВД готовит законопроект, разрешающий профессиональным водителям работать в РФ по национальным водительским удостоверениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

В настоящее время в МВД РФ поступают обращения от руководства глав государств ЕАЭС с тем, чтобы распространить исключение, которое было сделано в отношении граждан Киргизии и Белоруссии, на другие государства, в частности, с этим вопросом обращается Армения, уточнил министр.

«Откликаясь на подобного рода обращения нами прорабатывается, готовится законопроект для того, чтобы распространить положение исключительное в плане использования водительских национальных удостоверений на граждан-выходцев из всех государств ЕАЭС», — заявил Колокольцев в Госдуме.

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«Правительственный час» в ГД главы МВД Владимира Колокольцев

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