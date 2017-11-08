Пермяка ждёт суд за тяжкие преступления в отношении шести детей

Пермь, , 13:23 — REGNUM В Пермском крае резонансное уголовное дело о преступлениях против детей, где обвиняемым является 30-летний уроженец Краснокамска, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР. Мужчина обвиняется в серии особо тяжких преступлений в отношении детей, совершённых в Пермском крае и городе Оренбурге.

Напомним, что пермяк был задержан в Оренбурге в январе 2017 года. Областной центр 17 января активно встал на поиски пропавшей 12-летней девочки. На информацию об исчезновении школьницы откликнулись волонтёры, неравнодушные горожане. Собственно с их помощью и был задержан мужчина. В тот день город пребывал в шоковом состояние, и обнаружение живого ребёнка стало для Оренбурга праздником.

По данным силовиков, обвиняемый в похищении пермяк находился под воздействием наркотического вещества и алкоголя. Одна из попыток похищения детей оказалась безрезультатной. Две девочки в возрасте девяти и 11 лет оказали активное сопротивление и громко кричали, чем привлекли внимание окружающих и вспугнули злоумышленника.

Однако мужчина в этот же день, 17 января, в другом дворе Дзержинского района напал на 12-летнюю девочку и насильно затолкал её в багажник. Ребёнку удалось отправить маме тревожное СМС-сообщение.

Девочка была вывезена на окраину города, где в отношении неё совершено особо тяжкое преступление. В это время правоохранительные органы поднялись по тревоге, к поискам подключились неравнодушные жители. В районе городской свалки вечером 17 января волонтёры обнаружили автомобиль, в котором находилась похищенная девочка. Мужчина был задержан.

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В рамках расследования нашумевшего уголовного дела о похищении всплыли факты, свидетельствующие о причастности фигуранта к ряду преступлений на территории Пермского края. Мужчину этапировали в Пермь.

По версии следствия, весной 2011 года уроженец Краснокамска совершил особо тяжкие преступления в отношении двух мальчиков, не достигших 14-летнего возраста, гулявших в лесу в пригороде. В октябре 2013 года также в Краснокамске мужчина совершил насильственное преступление и убийство семилетнего мальчика, тело которого закопал на дачном участке.

Стоит отметить, что исчезновение первоклассника в 2013 году получило большой резонанс. Ребёнка, как и в Оренбурге, искал весь город. Однако пермская история оказалась с трагичным финалом.

Как сообщает СКР, пермяк обвиняется в совершении семи особо тяжких преступлений в отношении трёх малолетних девочек и трёх малолетних мальчиков. Объём материалов уголовного дела составил 42 тома. Допрошены сотни свидетелей, назначены и проведены десятки судебных экспертиз, выполнены сотни осмотров и иных следственных действий, направленных на установление объективной истины.

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