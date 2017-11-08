На границе России и Китая обнаружены захоронения возрастом более 9000 лет

Пекин, , 13:05 — REGNUM Специалисты из Харбинского института археологии сообщили об обнаружении неолитического погребального комплекса на территории современной провинции Хэйлунцзян в непосредственной близости от китайско-российской государственной границы.

Археологам удалось откопать более 20 гробниц, стенки которых были выложены из плит песчаника и базальта, которые практически не встречаются в природе в указанном регионе. Данный факт позволил сделать ученым вывод о том, что плиты доставлялись из удаленных регионов, а захороненные люди обладали высоким социальным статусом, пишет «Синьхуа».

Кроме того, в погребениях были обнаружены многочисленные изделия из нефрита и керамики, анализ которых доказал, что возраст находки составляет более 9 тыс. лет. Различное количество погребальной утвари, ее размеры, а также качество ее исполнения позволили археологам заявить о различном социальном статусе погребенных.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские археологи обнаружили три роскошные древние ванны возрастом более 2 тыс. лет на северо-западе города Сиань.

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