Туристы написали жалобу мэру Венеции на местных рестораторов

Венеция, Италия, , 12:40 — REGNUM Счет в 526,50 евро пришлось заплатить туристу из Великобритании в отпуске со своими родителями за обед на трех человек в ресторане Венеции.

На что мужчину решил пожаловаться мэру города, Луиджи Бруньаро, и отправил письмо.

«Я не ожидаю какой-либо компенсации, — написал Люк Тан, — но я хотел бы обратить ваше внимание, что такое поведение рестораторов угрожает разрушить репутацию Венеции».

Как сообщает Il Corriere della Sera, турист также подчеркнул, что ресторан, который находится в нескольких шагах от площади Сан-Марко, воспользовался тем, что ни он, ни его родители, не знали ни слова по-итальянски. Официанты принести несколько блюд, которые не были заказаны, такие, как 20 устриц и три порции рыбы и моллюсков на гриле, в том числе омара. И когда турист оспорил общее количество блюд, ему сказали, что блюда были заказаны.

Владельцы ресторана рассказали журналистам, что цены на рыбу в меню указаны за 100 грамм, о чем в меню прописано четко и ясно. К тому же, клиенты не отправили ни одного блюда обратно на кухню, если бы это были не заказанные блюда, можно было бы просто от них отказаться и не платить.

Мэрия Венеции, как сообщает Il Corriere della Sera, сообщила туристу в ответном письме, что данный вопрос не в их компетенции и посоветовала обратиться в ассоциацию рестораторов города.