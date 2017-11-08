Актера Эда Вествика обвинили в изнасиловании

Лос-Анджелес, США, , 12:39 — REGNUM Американская актриса Кристина Коэн подала жалобу в полицию Лос-Анджелеса в Голливуде на Эда Вествика, обвинив его в изнасиловании, сообщает 8 ноября еженедельник «Variety» со ссылкой на капитана полиции Кори Палки.

В этот же день Вествик написал на своей странице в Twitter, что никогда не совершал насильственных действий в отношении женщин.

«Я не знаю эту женщину. Я никогда не приставал ни к одной женщине. Я, конечно, никогда не совершал изнасилований», — написал актер.

Коэн написала на своей странице в Facebook, что Вествик изнасиловал ее три года назад, когда она пришла к нему в гости вместе с другом-продюсером. Актер предложил своим гостям заняться групповым сексом, но получил отказ. Коэн хотела уйти, но продюсер уговорил ее остаться, чтобы не обидеть Вествика. Актриса утверждает, что актер разбудил ее и изнасиловал.

«Я сказала ему остановиться, но он был сильнее. Я боролась с ним как только могла, но он схватил меня за руки и начал трясти. Я была парализована и испугана. Я больше не могла говорить и двигаться», — написала Коэн.

Три года от вынесения обвинения в адрес актера Коэн сдерживал продюсер, который утверждал, что обвинение повлияет на её карьеру.

Отметим, что обвинение в адрес актера Вествика пополнило список громких сексуальных скандалов. В начале октября известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн был уволен из компании Weinstein Co из-за многочисленных обвинений в изнасиловании.

Читайте также: Продюсера Харви Вайнштейна уволили за сексуальные домогательства

Против актераКевина Спейси также были выдвинуто множество обвинений в сексуальном преследовании.

Читайте также: Восемь коллег Кевина Спейси обвинили его в сексуальном преследовании

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь коллег Кевина Спейси обвинили его в сексуальном преследовании