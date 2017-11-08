«Перевода не поняла»: в Зауралье у глухонемой женщины отобрали жильё

Шадринск, Курганская область, , 12:44 — REGNUM В курганском Шадринске женщина получила в дар квартиру у глухонемых родителей без их ведома. Суд, рассмотрев дело о «подарке» детально, пришел к выводу, что дочь воспользовалась инвалидностью родителей в свою пользу, и вернул жилплощадь законным владельцам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глухонемые муж и жена И. вырастили троих детей, которым, к счастью, не передался их недуг. В свое время супружеская пара получила трехкомнатную квартиру. Впоследствии обменяли жилплощадь на меньшую с доплатой, отдав деньги младшей из дочерей на квартиру. Сын получил в наследство от бабушки полдома. Свою квартиру супруги решили разделить по наследству между тремя детьми, и о своем намерении сообщили наследникам. Получилось, что старшей дочери после смерти родителей достанется меньше, чем остальным. Женщина затаила обиду, передает портал «Shadr.info» по информации пресс-службы Шадринского районного суда.

Знакомый юрист предложил старшей дочери воспользоваться инвалидностью родителей. В октябре 2009 года к нотариусу был привезен сурдопереводчик, который пояснил глухонемым людям, что юрист будет представлять их интересы в государственных учреждениях. Лишь после смерти мужа в 2016 году, глухонемая женщина узнала, что подарила квартиру старшей дочери.

Посоветовавшись с другими юристами, женщина-инвалид выяснила, что она по желанию дочери может остаться без крыши над головой.

«Во время сделки присутствовал такой переводчик, перевода которого я совершенно не понимала. Я не заключала соглашение с юристом для представления интересов у нотариуса. Что я подписывала у нотариуса, не знаю. Текст документа читала, но не поняла. Я сказала переводчику, что желаю, чтобы квартира досталась всем детям, но та промолчала. Оснований не доверять дочери у меня не было. Прошу, верните квартиру, ведь она меня выгонит!», — поясняла вдова на суде.

Дело было спорным. Ведь договор дарения на квартиру в принципе был оформлен вполне законно. Шадринский районный суд, учитывая инвалидность истицы, оказался на стороне глухонемой женщины, а ее старшая дочь утратила права собственности на родительские квадратные метры.

Отметим, что это не первое громкое дело о вроде бы законной потере жилья в Шадринске. Ранее администрация этого курганского города отозвала иск о выселении ребёнка, мать которого убили. Напомним, девушка-сирота получила квартиру, но, как выпускница детского дома, в течение пяти лет не могла приватизировать полученную от государства жилплощадь, и квартиры оформляются как спецжилье. После гибели матери малыш утратил право на проживание в государственной квартире.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. На контроль его взяли губернатор Алексей Кокорин и сенатор Эдуард Исаков.

«С одной стороны закон огораживает детей-сирот от влияния нечистых на руку людей, которые обманом могут вынудить продать или отобрать подобные квартиры. Но бывают случаи, подобные шадринскому, когда ребенок лишается жилья, которое могло достаться ему по наследству. Поэтому закон нуждается в изменении», — прокомментировал член Совета Федерации Эдуард Исаков шадринскую ситуацию на недавней пресс-конференции.

Отметим, что с аналогичным предложением — изменить закон в части сохранения права пользования предоставленным жилым помещением за несовершеннолетними детьми умерших граждан, которые относятся к категории детей-сирот — обратились в Госдуму РФ парламентарии Зауралья.

Что касается глухонемых и слепых людей, то закон не всегда способен защитить в полной мере. Им приходится надеяться на порядочность окружающих и справедливость суда.

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