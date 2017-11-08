Во «ВКонтакте» стала доступна официальная дискография группы «Кино»

Москва, , 12:12 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала 8 ноября официальную дискографию группы «Кино» и Виктора Цоя. Компания заключила лицензионное соглашение с агрегатором United Media Agency и музыкальным лейблом Moroz Records.

«Мы очень рады, что в год 55-летия Виктора Цоя в VK стали доступны все песни легендарного коллектива», — цитируют РИА Новости директора по работе с партнёрами «ВКонтакте» Константина Сидоркова.

«Лицензионное возвращение каталога Виктора Цоя и группы Кино — результат долгой и сложной работы, — отметила директор по маркетингу United Media Agency Вера Горбуленко. — Рады, что сегодня пользователи «ВКонтакте» могут услышать полную дискографию».

Помимо этого, соцсеть запустила «стену Цоя» — виртуальное цифровое полотно, на котором каждый пользователь может разместить рисунок. «Стена» доступна с любого устройства.

Напомним, в 2016 году компания «Музыкальное право», правообладатель песен группы «Кино» и Виктора Цоя, подала иск в суд на «ВКонтакте» из-за незаконного использования композиций и потребовала компенсацию суммой 3 млн рублей. Суд отказал в иске.

В феврале этого года компания обратилась в Мосгорсуд и потребовала порядка 2 млн рублей у соцсети за нарушение авторских прав.

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