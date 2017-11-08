В Ярославле назначены руководители перинатального центра и больницы Семашко

Ярославль, , 12:07 — REGNUM В Ярославле назначены новые руководители областного перинатального центра и городской больницы имени Н.А. Семашко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Напомним, в областном перинатальном центре по собственному желанию расторгнут контракт с директором перинатального центра Татьяной Волковой. Причиной стал рост показателей младенческой смертности. В настоящее время в перинатальном центре проходят проверки с привлечением специалистов департамента здравоохранения и фармации области.

И.о. директора областного перинатального центра стал Сергей Кирдянов, который раньше работал главврачом городской больницы имени Н.А. Семашко. Сергею Кирдянову 43 года, он закончил ярославскую государственную медицинскую академию.

Работал главным специалистом комитета лицензирования в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, главным врачом областного врачебно-физкультурного диспансера.

На должность главврача больницы им. Семашко пришел Игорь Виноградов, который работал заместителем главного врача по лечебной работе КБ-10. Ему 46 лет, закончил ЯГМИ. Начал свою работу в медицинской сфере на ярославской станции скорой медицинской помощи санитаром. С 1997 года по сей день работал в клинической больнице № 10. За эти двадцать лет на полтора года уходил из КБ-10 в «Дорожную клиническую больницу на станции Ярославль ОАО «Российские железные дороги», а потом снова вернулся в родное учреждение.