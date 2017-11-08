В Ярославле на центральном проспекте появятся портреты купцов-меценатов

Ярославль, , 12:09 — REGNUM В Ярославле на проспекте Октября создают граффити с изображением четырёх купцов-меценатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Там появятся портреты Ивана Вахромеева, Ивана Оловянишникова, Николая Пастухова и Никиты Понизовкина.

«Проект называется «История российского предпринимательства». Художник Анатолий Байков обратился в мэрию Ярославля с предложением создать качественные граффити на одном из зданий на проспекте Октября — его архитектура хорошо подходит для таких целей. Эта идея была согласована с собственником и администрацией района. Затем подключилась общественная организация «Деловая Россия», которая согласилась финансировать проект и выступила с идеей изобразить там ярославских купцов-меценатов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Иван Вахромеев бы меценатом и городским головой, при его активном участии в Ярославле появились трамвай и водопровод, на личные деньги он отреставрировал церковь Ильи Пророка. Иван Оловянишников владел одним из крупнейших колокололитейных заводов страны и много жертвовал на благотворительность, Николай Пастухов был хозяином сталелитейных заводов, основал и построил в Ярославле техническое училище, а Никита Понизовкин построил крупнейший в губернии крахмало-паточный завод (ныне поселок Красный Профинтерн).