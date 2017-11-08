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Информатора WADA Родченкова подозревают в уничтожении допинг-проб

Общество

«В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого»

Информатора WADA Родченкова подозревают в уничтожении допинг-проб
Иван Шилов © ИА REGNUM
Допинг скандал

Москва, 8 ноября 2017, 12:06 — REGNUM  Следственный комитет России (СКР) в ближайшее время потребует экстрадиции из США бывшего исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, обвиняемого в РФ в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В СКР отмечают, что следствию удалось собрать доказательства уничтожения Родченковым допинг-проб спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рассказ бывшего исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Антидопинговый центр» Григория Родченкова о «нарушениях» российскими спортсменами запрета на прием допинга стал основой для расследования WADA, итогом которого стало отстранение легкоатлетов РФ от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

В настоящее время Родченков проживает в США, куда уехал в январе 2016 года.

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Допинговые скандалы

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