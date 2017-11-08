Авария с участием школьного автобуса на Кубани: назван вероятный виновник

Краснодар, , 12:03 — REGNUM В Краснодарском крае в аварии, которая едва не стоила жизни детей, начали разбираться следователи. В настоящее время по факту ДТП в Красноармейском районе края возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 264, УК РФ. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, аварию, по предварительным данным, спровоцировал водитель внедорожника.

Житель Ставропольского края, находящийся за рулём Toyota Land Cruiser, выехал полосу встречного движения. Избежать столкновения с проезжавшим по «встречке» школьным автобусом не удалось. От удара автобус съехал с дороги и перевернулся.

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Водитель внедорожника погиб на месте, его пассажирка — 44-женщина попала в больницу с травмами.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, на утро 8 ноября в медицинских организациях Краснодарского края остаются два человека.

«Один взрослый — в Славянской центральной районной больнице, один ребёнок — детской краевой клинической больнице Министерства здравоохранения Краснодарского края. Состояние госпитализированных стабильное», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авария, участником которой стал школьный автобус, произошла вечером 7 ноября возле станицы Новомышастовской на 110-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. В автобусе находилось 27 детей и четверо взрослых. 13 несовершеннолетних были доставлены в больницу травмами с различной степени тяжести.

Уточняется, что автобус, который перевозил школьников, перед выходом на линию был осмотрен сотрудниками ГАИ. В момент ДТП все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что и помогло избежать более серьезных последствий.

Добавим, что масштабная проверка школьных автобусов в Краснодарском крае была проведена в преддверии нового учебного года. По данным регионального ГИБДД, всего на Кубани эксплуатируется 900 школьных автобусов, которые находятся на балансе муниципальных органов.

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