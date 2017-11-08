Лучшая семья России ищет деньги на поездку из Якутии в Москву за наградой

Якутск, , 12:17 — REGNUM Почему в Якутии нет денег для лучшей семьи России в 2017 году; как искать деньги республики, которые тратятся на сомнительные проекты; что стало поводом для нападения на журналистов регионального издания; за что сотрудницу поселковой администрации ударил депутат и кто травит реку Лена — в обзоре ИА REGNUM.

В Якутии семью года не могут отправить на награждение в Москву

Семья Ивановых из Намского района Якутии победила в российском конкурсе «Семья года — 2017», но денег на то, чтобы помочь ей выехать в Москву на церемонию награждения, не оказалось.

«Мы были так рады, хоть раз всей семьёй выбраться в столицу нашей страны. К сожалению, для победителей этого конкурса проезд и проживание не оплачивается, — рассказала News.Ykt.ru многодетная мама Нюргуяна Иванова. — Многие предприятия, жители Тюбинского наслега оказали нам материальную помощь, люди просто приносили деньги и говорили, что нам обязательно надо съездить в Москву, чтобы не уронить честь родной республики. Не каждую семью признают лучшей на таком уровне. В итоге мы смогли собрать на 6 билетов. Для младших детей авиакомпания «Якутия» согласилась предоставить 50-процентную скидку. Билеты пока забронировали на всякий случай, вдруг сможем найти средства и полететь всей семьей на церемонию награждения. Надежда всегда остаётся».

Ивановым не хватает средств на покупку еще 4 билетов на самолёт до Москвы и обратно. Всего в семье воспитывается 8 детей.

Замминистра по делам молодежи и семейной политике Савва Михайлов удивился, что у семьи Ивановых нет денег на проезд и заверил, что им была оказана помощь в оформлении всех документов на участие во всероссийском конкурсе и провели пиар-акцию для сбора средств.

«Ивановы в прошлом году выиграли республиканский фестиваль и к нему премию в 300 тысяч рублей. Обычно семьи используют на проезд именно эту премию. До вылета время еще остается, возьмем ситуацию под контроль», — обещал чиновник.

Кто это такой добрый?

Финансируемые из госбюджета и на деньги госфондов проекты нужно досконально проверять на предмет целевого расходования средств, заявил депутат Госсобрания республики Владимир Фёдоров. Очередным поводом для этого он назвал средства, выделенные в объёме 1,6 млн рублей на создание «Молодежного портала», который теперь не работает.

«Николай Фомин (экс-сотрудник «Фонда будущих поколений» — прим. ИА REGNUM ) говорит о неких добровольно выделенных средствах на «Молодежный портал» в размере 1 млн 600 тысяч рублей. Кем они добровольно перечислены, не указано. А было бы интересно узнать, кто это такой добрый. С каких доходов и какие структуры перечисляют безвозмездно деньги на такие провальные проекты? Я готов написать соответствующий депутатский запрос», — заявил парламентарий YAKUTIA.INFO.

Журналисты этого издания накануне подверглись нападению после публикации «Куда подевался «Молодежный портал»?». Журналистов, по их словам, за эту публикацию били, оскорбляли и даже ударили электрошокером. Пришлось вызывать охрану, и теперь инцидент проверяет следственный комитет, а общественность интересуется: куда же всё-таки деваются проекты, получающие средства налогоплательщиков.

«Особенно в этой связи интересно изучить деньги, которые слабо контролируемы общественностью — это средства «РИК», Фонда будущих поколений и так далее. Это отдельная тема для разбирательств, в том числе органами внутренних дел, Общероссийским народным фронтом, Счетной палатой, журналистами и так далее. Это средства налогоплательщиков — то есть наши с вами деньги», — заявил Владимир Фёдоров.

Хайп на ровном месте

News.Ykt.ru тем временем опубликовал подробности конфликта, в результате которого всплыло, что профинансированный из бюджета на сумму более полумиллиона рублей «Молодёжный портал» не работает. Жена напавшего на журналистов Николая ФоминаАнна рассказала изданию, что из-за этого проекта началась настоящая травля их семьи и обвинила указавшую на неработающий портал блогера и экс-мисс республики Алёну Алексееву в том, что та «подняла хайп на ровном месте». Алёна Алексеева, в свою очередь, напомнила, что свободу слова никто не отменял и заявила: «Ну задалась я вопросом у себя на странице, и что?».

Журналисты News.Ykt.Ru, изучив страницы обеих девушек в соцсетях, предположили, что истинная причина конфликта между ними, в результате которого пострадали журналисты, вовсе не «Молодёжный портал», а недавний пост Анны Фоминой-Мироновой о том, почему несчастливые люди учат других быть счастливыми, бездетные — воспитывать детей, одинокие — строить отношения. Фомина-Миронова утверждает, что когда писала этот пост и не думала про Алёну Алексееву (она проводит семинары на тему счастливых отношений), но та, в свою очередь, посчитала, что в этой публикации Анна намекает на неё.

«Депутат ударил меня в моём кабинете»

Юрист администрации муниципального образования «Посёлок Чернышевский» Татьяна Билера возмущена тем, что её прямо на рабочем месте ударил депутат, фамилию которого она пока отказывается называть.

«Он стукнул меня кулаком по голове. Не очень больно, но!!! Здоровенный мужик, депутат, ударил меня в моем кабинете!!!», — написала женщина в соцсети.

По её словам, поводом для конфликта стало возмущение народного избранника размещением на официальном сайте постановлений, одно из которых он не нашёл.

По информации ИА SakhaLife, юрист настроена решительно и собирается привлечь к ответственности своего обидчика. Однако, насколько можно судить, в кабинете нет видеокамеры, не осталось и явных следов от удара, так же нет и свидетелей.

«Я посоветовала остальным депутатам (мужчинам!!!) объяснить их коллеге, что рукоприкладство недопустимо. На что этот начал врать, что он меня не трогал!!! Вы думаете хоть один из мужиков заступился?», — выразила своё возмущение в соцсетях сотрудника поселковой администрации. «

Я не собираюсь спускать это с рук. В любом случае!», — заявила также Татьяна Билера в разговоре с SakhaLife.

Лену травили нефтепродуктами

Всё лето в реку Лена, которая течёт через всю Якутию, сливали нефтепродукты, пишет «Блокнот Якутска» со ссылкой на СМИ Иркутской области Усть-Кут24. По данным издания виновником стала нефтебаза компании «Роснефть». Летом МЧС ловило нефтяную пленку на реке боновыми заграждениями и сорбентами, но с приходом шуги боны вынуждены были снять, и нефтепродукты беспрепятственно пошли вниз по реке. О масштабах нанесенного экологии Лены ущерба пока не сообщается.

Исполняющий обязанности мэра Усть-Кутского района Михаил Барс рассказал, что нефтепродукты скопились в подземных хранилищах под нефтебазой в результате деятельности предприятия прошлых лет, «Роснефть» предпринимает меры по исправлению ситуации, и пробурила скважины для откачки остатков нефтепродуктов.

«Согласно проекту, работы по устранению остатков ГСМ из подземных хранилищ начнутся весной 2018 года. В общем проблемы мы знаем и отслеживаем. Если будут существенные ухудшения, будем реагировать», — заверил чиновник.

Заместитель начальника цеха Усть-Кутской нефтебазы по техническим вопросам Андрей Семёнов выразил надежду, что в период весна-лето 2018 года удастся ликвидировать причины, в результате которых нефтесодержащая субстанция попадает в реку Лена. МЧС обещает держать ситуацию на контроле, а региональное издание Иркутской области констатирует: если экологическую ситуацию на прибрежной нефтебазе исправить не удастся, то встанет вопрос переселения жителей прилегающего района Усть-Кута. Но какой ущерб при этом наносится Лене, специалисты даже предположить не берутся, сетует «Блокнот Якутска».