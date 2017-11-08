Вакцины от полиомиелита закончились в Челябинске

Челябинск, , 11:41 — REGNUM В Челябинске закончились вакцины от полиомиелита — родителям малышей отказывают в плановой прививке, передает «Общественное телевидение России».

Препарата нет не только в поликлиниках, но и в аптеках, так что купить его за собственный счет родители тоже не могут. В регионе есть запас поливакцины, сразу от нескольких вирусов, в том числе и полиомиелита, но такой вариант подходит не всем детям. В результате сделать прививку в возрасте трех месяцев, как требует график, не получается.

Анна Захарова, жительница Челябинска: «Только когда дочке исполнилось 11 месяцев позвонила медсестра и сказала: «прибегайте бегом, без талона, появилась вакцина!» И мы вот прибежали, поставили, пока она была. Сейчас подходит время второй вакцинации, и опять нету в наличии».

Ольга Яворская, начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Челябинской области: «Нам было поставлено 2 процента потребности от вакцины, которая производится у нас в России, на заводе имени Чумакова. Они тоже еще не имеют полных объемов производства. Поэтому в таком ограниченном количестве вакцина поступила».

Челябинский областной Минздрав несколько раз проводил аукцион для закупки вакцины от полиомиелита. Но обычные его участники — две компании из Бельгии и Франции — в этом году заявки не подали. Дело в том, что большинство стран сейчас отказывается от поливакцин и переходит на монопрепараты. Поэтому у европейских производителей для российского рынка продукции не осталось, а единственный завод в нашей стране только набирает производственную мощность.