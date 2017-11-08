Ярославцы не хотят дополнительно платить за благоустройство дворов

Ярославль, , 11:35 — REGNUM Тема введения платы за содержание детских городков вызвала бурную реакцию жителей Ярославля. ИА REGNUM провело опрос среди своей читательской аудитории.

63% принявших участие в опросе не согласны с введением дополнительной платы на содержание малых архитектурных форм, в частности детских городков. Из них 23% процента считают, что это задача бюджета, 36% — что эти работы должны выполнять управляющие компании за свой счёт.

Лишь 12% аудитории ИА REGNUM безоговорочно считают, что задача благоустройства и содержания дворовых территорий должна ложиться на плечи ярославцев, и спасение ситуации в едином тарифе для всех. 17% убеждены в необходимости дифференцированного подхода, и тариф должен учитывать наличие или отсутствие детских городков во дворе.

5% проголосовавших ответили, что за содержание детских городков должны платить лишь те, кто имеет детей.

Несколько иначе результаты опроса оценивает депутат муниципалитета Олег Ненилин.

«Во-первых, есть непонимание темы. Речь идёт о тарифе на ремонт и содержание общедомового имущества для тех ярославцев, которые с таким тарифом не определились сами. В этом случае применяется тариф, установленный мэрией Ярославля. Но право самостоятельного решения о размере платежей и видах работ по содержанию придомовых территорий у граждан никто не отнимал. Пожалуйста, решайте сами — тариф на ремонт и содержание является нерегулируемым. Во-вторых, я вижу по результатам опроса, что у ярославцев есть понимание в необходимости выполнения этих работ и определении источника их финансирования — только 4% считают, что нужно оставить всё как есть, т. е. оставить детские городки бесхозными. Это положительный момент», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Олег Ненилин.

Депутат отметил, что речь идёт не только о детских городках.

«Во дворах установлены скамейки, столики, ограждения, урны и т.п. Всё это требует содержания и источника финансирования. Причём это имущество является общедомовым, и бремя ответственности законом возлагается на собственников. То, что мэрия уточняет позиции, из которых формируется тариф, — правильное решение», — считает Олег Ненилин.

Олег Ненилин призвал средства массовой информации и мэрию Ярославля больше вести разъяснительную работу среди жителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА:

Кто должен оплачивать содержание детских городков в ярославских дворах?

Все жители Ярославля, единый тариф для всех — 12%,

Жители МКД, в которых есть детские городки — 17%,

Только ярославцы, имеющие детей — 5%,

Бюджет — 23%,

Управляющие компании за свой счёт — 36%,

Надо всё оставить как есть — 4%.

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