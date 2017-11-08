Лишенная прав Багдасарян вновь получила штраф ГИБДД

Москва, , 11:28 — REGNUM Мару Багдасарян, скандально известную гонками с полицией, оштрафуют на 15 тыс. рублей за езду без прав, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушку задержали в ночь на 6 ноября на Комсомольском проспекте за рулем Mercedes.

«На задержанную Мару Багдасарян был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За езду без водительских прав ей грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что в это время была задержана девушка, однако имени не уточнили:

«В 1:45 мск на Комсомольском проспекте задержана девушка, которая была отстранена от управления автомобилем».

Правоохранители уточнили, что на нарушительницу составили административный протокол и направили материалы на рассмотрение в суд.

Напомним, в общей сложности в отношении Мары Багдасарян было возбуждено более 70 дел об административных нарушениях. Суд приговорил её к 595 часам обязательных работ и пожизненно лишил водительских прав.

Ко второму полугодию 2017 года сумма неоплаченных штрафов Багдасарян превысила 200 тыс. рублей. Чтобы погасить задолженность, девушка устроилась работать в фирму своего отца.

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