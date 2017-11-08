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Польша усилит поддержку украинских трудовых мигрантов

Общество

Только в 2016 году Польша выдала гражданам Украины 650 тыс. виз с правом трудоустройства

Варшава, 8 ноября 2017, 11:17 — REGNUM  Число виз с правом работы в стране увеличит для граждан Украины Польша, заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский, сообщает 8 ноября ТСН

По его словам, в 2017 году Польша планирует выдать порядка 900 тыс. виз украинским гражданам с разрешением работать в Польше. В 2016 году Польша выдала жителям Украины 1,3 млн виз, из которых 650 тыс. были с правом трудоустройства. Таким образом, в 2017 году число виз с правом работы для украинских граждан увеличится на 38%.

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Напомним, Польша активно привлекает граждан Украины к работе на своей территории. Так, по словам польского евродепутата Яцека Сириуш-Вольского, Польша уже приняла с Украины 1,4 млн беженцев. Также Польша упростила трудоустройство для украинских врачей.

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При этом польские власти регулярно вступают конфликт с Киевом из-за разногласий по поводу истории и культуры. Ранее Ващиковский заявил, что Украина «использует» Польшу, не пытаясь реально начать решать взаимные проблемы.

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Украина и Польша

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