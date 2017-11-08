«Яндекс» выявил самые популярные запросы о городах России

Москва, , 11:08 — REGNUM Аналитики компании «Яндекс» проанализировали поисковые запросы пользователей, разделив их на города, к которым относится предмет поиска. Это показало, как запросы пользователей связаны с городами России, сообщает 8 ноября пресс-служба сервиса.

«Аналитики «Яндекса» исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска, — пояснили в «Яндексе». — Взяли все запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 года по август 2017 года, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нем, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний».

Выяснилось, что запросы о Москве чаще всего касаются работы, а в Санкт-Петербурге ищут информацию о достопримечательностях. По запросам о переезде первым стал Краснодар.

В список лидеров по запросам также попали Сочи. Там чаще всего ищут информацию о море и пляжах. Запросы о Туле связаны с пряниками, самоварами и оружием. Во Владивостоке поисковые запросы связаны с покупкой либо выгодной продажей автомобиля.

В Ижевске чаще всего ищут оружие, а в Томске, Ставрополе и Омске запросы связаны с информацией о вузах. В Пензе жители России ищут мебель, в Кирове — меха и шубы, и, а Иванове — трикотаж и текстиль.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Маркет» создал новое подразделение по работе с зарубежными партнерами и выделил в отдельный раздел на сайте товары из Китая. Новое направление возглавил Антон Вальков, который перешел от американского ретейлера Walmart.

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