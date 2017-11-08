В США умер известный астронавт, облетевший Луну в ходе миссии «Аполлон 12»

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Бывший астронавт NASA Ричард Гордон, пилот командного модуля миссии «Аполлон 12» умер 6 ноября, сообщил официальный сайт американского аэрокосмического агентства.

«NASA и нация потеряли одного из наших ранних пионеров космоса. Мы выражаем наши соболезнования семье и близким астронавта миссий «Джемини» и «Аполлон» Ричарда Гордона, героя из третьего класса астронавтов NASA», — говорится в сообщении.

Отставной капитан ВМС США стал астронавтом в 1963 году. Он провел в космосе в рамках двух миссий более 316 часов. В 1966 году он был пилотом миссии «Gemini 11» и выполнил два выхода в открытый космос. Во время полета был установлен мировой рекорд высоты — 850 миль от поверхности Земли.

Второй полет в космос Гордон совершил в 1969 году в качестве командующего пилота миссии «Аполлон-12». Вместе с командиром космического корабля Чарльзом Конрадом и пилотом лондонского модуля Аланом Бином он совершил полет, в ходе которого 31 час вращался по орбите вокруг Луны.

После ухода из NASA Гордон занимал пост вице-президента футбольного клуба «Новый Орлеан» в Национальной футбольной лиге, а также руководил несколькими компаниями в нефтегазовой, машиностроительной и технологической отраслях.

В ноябре 2005 года Гордон был приставлен к награде Ambassador of Exploration (Посол исследований). NASA вручает такие престижные награды тем астронавтам, которые принимали участие в космических программах «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон» с 1961 по 1972 год.