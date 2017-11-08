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В школах Москвы пройдут уроки зимней безопасности

Общество

«В преддверии новогодних праздников обязательно напомним школьникам о мерах предосторожности»

Москва, 8 ноября 2017, 10:51 — REGNUM  Уроки зимней безопасности пройдут в школах Москвы в рамках программы «За безопасность детства». Об этом «Агентству Москва» сообщила директор гимназии №1409, член комиссии Мосгордумы по образованию, координатор проекта «За безопасность детства» Ирина Ильичева.

По ее словам, молодым людям расскажут о правилах использования фейерверков и поведения на водоемах в холодное время года.

«В преддверии новогодних праздников обязательно напомним школьникам о мерах предосторожности при использовании пиротехники, — сказала Ильичева. — Напомним, как вести себя при гололеде, еще раз расскажем о ПДД, необходимости носить на одежде светоотражающие элементы».

По ее словам, детям во время урока также расскажут о безопасном поведении на льду зимой.

«Наша задача — объяснить школьникам, как может быть опасен лед на водоемах, как действовать в случае ЧС, если человек провалился под лед», — говорит Ильичева.

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