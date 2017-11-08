Вице-премьер Дагестана: Ситуацию на границе с Азербайджаном стабилизировали

Махачкала, , 10:49 — REGNUM Обстановка на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе стабилизировалась. Очередей из машин нет, идут проверки информации об искусственном их создании с целью вымогательства.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, который посетил таможенно-логистический терминал «Виадук» по поручению руководителя республики Владимира Васильева.

«Ситуация с образованием очередей держится под контролем. Законность применяемых форм таможенного контроля у нас не вызывает сомнений. При проектной пропускной способности 150 единиц большегрузов на въезд в РФ, 3 ноября через пункт пропуска Яраг-Казмаляр было пропущено 192 единицы», — цитирует вице-премьера РИА «Дагестан».

По словам Джафарова, у таможенников есть технические возможности пропускать возросший в связи с осенним сезоном поток автомобилей. Если же «со стороны различных служб возникнут ситуации искусственного создания очередей с целью вымогательства, то этим займутся уже другие компетентные органы», отметил он. При этом, как подчеркнул вице-премьер, проверки будут проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе дальнобойщиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября на границе с Азербайджаном на таможенном терминале «Виадук» Магарамкентского района Дагестана дальнобойщики организовали акцию протеста против незаконных поборов со стороны таможенников и фитосанитарной службы. Организатором выступила общественная организация «Союз грузоперевозчиков Дагестана».

У пункта пропуска на российско-азербайджанской границе собрались несколько десятков автомобилей, очередь из машин растянулась на несколько километров. Дагестанских дальнобойщиков поддержали их коллеги из Азербайджана.

В проблемах, возникших на таможенном терминале «Виадук», поручил разобраться заместителю председателя правительства республики Рамазану Джафарову временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. В Северо-Кавказском таможенном управлении также организована проверка по сообщениям дальнобойщиков о вымогательствах сотрудниками таможни денежных средств с перевозчиков.