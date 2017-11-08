Владивосток принял по электронной визе 2,6 тыс. туристов

Владивосток, , 10:50 — REGNUM Свободный порт Владивосток по электронной визе посетили 2,6 тыс. жителей 12 стран. В общей сложности подано свыше 4,2 тыс. заявок. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

Читайте также: Во Владивосток выдано более 4 тыс. электронных виз

Согласно последним данным, всего заявки на получение электронной визы подали более 4,2 тыс. человек из 18 возможных стран. Преференцией воспользовались 2,6 тыс. человек из 12 стран.

По электронной визе Владивосток посетило почти 1,5 тыс. туристов из Китая, вторую позицию занимает Япония — оттуда в приморскую столицу приехало чуть более 1 тыс. человек. Среди туристов из оставшихся 10 стран были 48 человек из Сингапура, 17 — из Индии, 7 — из Северной Кореи, 6 — Саудовской Аравии, по три туриста из Ирана и ОАЭ, два туриста из Турции, а также по одному приезжему из Мексики, Алжира и Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1 января 2018 года, при помощи электронной визы можно будет приехать также на Сахалин и Камчатку. Обсуждается вопрос об открытии воздушных гаваней Чукотки, Амурской и Магаданской области, Хабаровского края.