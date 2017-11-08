Сосны вместо лип: в Ярославле продолжаются ландшафтные эксперименты

Ярославль, , 10:38 — REGNUM Ярославская культурная общественность считает неуместной высадку в центральной части города сосен, прерывающих традиционные ряды лип. Об этом эксперты рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Несколько сосен, возрастом около 10 лет, было высажено в Советском переулке, расположенном в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и примыкающем к Волжской набережной около Ярославского художественного музея, бывшего дворца губернатора. Сосны теперь там чередуются с липами.

«Липовые аллеи появились в Ярославле в 19 веке, когда были благоустроены Волжская набережная, а вместо валов Земляного города разбит бульвар. Затем липы были высажены и на других центральных улицах города. Это примета исторического центра Ярославля, часть его истории, часть облика города в стиле классицизма. На мой взгляд, высадка других деревьев неуместна, особенно если эти другие деревья чередуются с липами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат исторических наук, автор ряда книг о Ярославле Мария Александрова.

Председатель городского отделения ВООПиК Нина Обнорская говорит, что сосны логичнее высаживать в новых районах.

«На мой взгляд это лучше, чем ничего, но не совсем подходит к классическому образу Ярославля. Где-то в Заволжском районе, рядом с Тверицким бором, это смотрелось бы уместнее. Но в самом центре Ярославля это выглядит не очень хорошо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM кандидат исторических наук Нина Обнорская.

В мэрии Ярославля сообщили, что власти не имеют отношения к высадке сосен — их по собственной инициативе посадил некий частный предприниматель. При этом за разрешением в департамент городского хозяйства он не обращался.

«Это какие-то партизанские действия», — сказали корреспонденту ИА в мэрии Ярославля.

В муниципальном Горзеленхозстрое, который отвечает за зеленые насаждения в центре города, инициативу приветствуют, но в сами сажать сосны в центре города не собираются.

Советский переулок был в числе объектов реконструкции зоны ЮНЕСКО, которая проводилась на средства, выделенные Ярославской области правительством Москвы. Там была заменена тротуарная плитка.

Ранее недовольство историков и градозащитников вызвало новое оформление сквера у церкви Ильи Пророка, где вместо сирени и акаций были высажены туи.