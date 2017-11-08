На Украине учитель успокоила учеников скотчем

Кривой Рог, Украина, , 10:25 — REGNUM На Украине преподаватель хореографии заклеила рты скотчем ученикам второго класса за непослушание, передает 8 ноября телеканал «1+1».

Во время урока четыре школьника не реагировали на замечания учителя, поэтому она прибегла к таким мерам. Преподаватель призналась в этом после того, как отец одной из учениц пожаловался директору школы. Позже учительница написала заявление об увольнении.

«Она очень сожалеет. Она просила у родителей прощения. Объясняет так, будто это была шутка, — пояснил директор учебного учреждения Людмила Дегтярева. — Хотелось просто к дисциплине приучить, но, к сожалению, шутка была не очень приятной. Дети чувствовали себя униженными».

Мнение родителей относительно такой меры воспитания разделились.

«Честно? Поступил бы с ней нехорошо. Потому что это наши дети! И я такого не позволю», — заявил отец одной из учениц.

«Она им праздники делала, давала конфеты. Она у нас даже деньги не просила! — отметила мать школьника. — Это подстава, или я не знаю. Мы хотим, чтобы она вернулась».

Ранее сообщалось, что в Чите ученица третьего класса сломала позвоночник во время урока физкультуры, пытаясь сделать кувырок. Школьница просила преподавателя разрешить ей не делать упражнения, на что тот пригрозил двойкой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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