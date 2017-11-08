Языковой вопрос в Якутии: Сядем на пол и откажемся от русского!

Якутск, , 10:58 — REGNUM В Якутии остро встал вопрос обучения детей в школах на якутском языке. Информацию о том, что преподают его без письменного согласия родителей и в нарушение права свободного выбора до главы республики Егора Борисова в официальном письме от 3 ноября 2017 года донёс прокурор региона Николай Пилипчук, и документ стал предметом яростных споров на форумах и в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В обращении говорится, что указание определить языком обучения школы только один— якутский— является нарушением права не владеющих им граждан на получение образования соответствующего уровня по месту проживания, а в нарушение статьи 44 Закона № 273−03 якутский язык изучается в общеобразовательных организациях в отсутствие документально подтвержденного волеизъявления обучающихся и их родителей. В надзорном ведомстве распоряжение окружной администрации столицы Якутии, позволяющее указывать для некоторых образовательных учреждений якутский язык единственным, сочли незаконным. Это повлекло нарушения прав граждан на получение образования в Якутской городской национальной гимназии, Саха политехническом лицее, Саха гимназии и СОШ №38 с углубленным изучением отдельных предметов.

«В частности, подача заявления о приёме ребёнка на обучение в образовательную организацию на портале государственных услуг прекращается при указании в качестве родного языка обучения любого, отличного от якутского. Тем самым нарушено право граждан Российской Федерации на свободный выбор языка обучения, получение образования в образовательных организациях на русском языке. Проверка соблюдения законодательства об обеспечении прав граждан на выбор и изучение государственных языков, языка обучения продолжается», — говорится в письме Николая Пилипчука Егору Борисову.

Текст письма вызвал яростные споры среди жителей республики в соцсетях, люди разделились на тех, кто недоумевает, кому может мешать якутский язык в национальных школах, если рядом есть русские, и тех, кто возмущён: почему в некоторые школы не принимают детей никаких национальностей, кроме саха.

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«Половина население в Якутске якуты поэтому половина школ должны вести обучение на якутском языке», «Значит, хотят вообще запретить якутский язык в городе Якутске? Что за наглость!»,"Следующий шаг будет запрет якутов!», «В национальных школах дети должны изучать только национальный язык. Или если русские хотят учить наш язык, то милости просим», «Зачем русским учиться в наших национальных школах?», «Четыре национальные школы хотят ликвидировать. Это русский марш идёт по России?», «Надо остановить это давление», «Опять обвинение в национализме за то, что мы хотим сохранить свой язык», «Если так продолжится, стану ярым русофобом», — возмущаются в сети представители саха.

«Никто ничего не запрещает! Провокаторы могут заткнуться. Совершенно правильное письмо. Всегда должна быть альтернатива в изучении языков», «Нельзя принуждать человека изучать язык, если он не хочет», «Сначала надо построить достаточное количество общеобразовательных школ на всех детей. И только затем дополнительно строить якутские углубленные школы», «Все факты обучения якутскому языку в школах Якутска не-якутоязычных детей будут проверены для дальнейших действий. Родители могут самостоятельно обратиться с жалобой в компетентные органы. Главное не замалчивать эту проблему и активно защищать права наших детей», «Почему надо делать отдельные школы, когда их итак не хватает, дети из-за этого должны ехать в другие районы города. А к изучению местного языка нет ни каких препятствий, пусть организуют классы с якутским языком обучения», — недовольны положением дел русскоязычные жители республики.

Вместе с тем, люди предполагают, что проблема национальных школ и преподавания на якутском была бы менее острой, если бы образовательных учреждений в Якутске хватало, а пока мест там мало, а шансы попасть в хорошее учебное заведение с возможностью углублённого изучения предметов ещё и снижает отбор по национальному признаку.

«Мне кажется нам всем по этому вопросу пудрят мозги, — высказывает мнение одна из форумчанок. — Конкретные факты изложены в жалобах родителей, и сейчас эти жалобы рассматриваются. Если есть нарушения — их исправят. Насколько я поняла, проблема в том, что образовательные учреждения с углубленным изучением некоторых предметов (не языка) принимают исключительно сахаязычных детей. Получается, если в соответствии с вашей пропиской ребёнок мог бы учиться в гимназии и углубленно изучать, скажем, физику, то такую возможность он получит, если будет сахаязычен. Других вариантов для развития своего таланта к точным наукам у него нет, потому что в гимназии нет русскоязычных классов. Если дело обстоит именно так, как мне представляется, то это дискриминация по языку. Возможно, я что-то не поняла и ошибаюсь. Но в любом случае визги форумчан об уничтожении якутского языка — это просто визги».

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В ответ женщине приводят список отличных русскоязычных школ с углублённым изучением предметов — Физико-технологический лицей имени Ларионова, Якутский городской лицей, школы №2, 8, 26, Саха-Корейская средняя общеобразовательная школа, во многих учреждениях среднего образования есть гимназические классы.

«Не порите чушь. В Якутске 50 русскоязычных школ и 4 национальные. Учиться им негде, ага», — спорят якутяне.

Высказываются даже такие предложения: «Если появилась угроза исчезновения родного языка, то родители могут по закону отказаться от русского. Поэтому, если якутам желательно остаться народом, то давайте все 500 тысяч якутов сядем на пол и откажемся от русского языка. Благо якутский язык пока что может обслуживать село, там живут более 300 тысяч якутов, это целое государство».

«Якуты сами виноваты, — озвучивается также мнение в соцсетях. — Поздно спохватились. Кремлю выгодно: одна страна-один язык. Это, наверное, государственная национальная политика. Когда татарам запрещали все остальные хихикали вот и ваша очередь».

И тут же на ситуацию изложен диаметрально противоположный взгляд: «Суть в том, что в Татарии, и других национальных республиках с маниакальным желанием хотят заставить русскоязычных учить местные языки. И ещё пытаются утверждать, что их родные языки запрещают».

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Есть и другое объяснение: федеральных денег на финансирование изучения языка в национальных республиках может просто не хватать.

«Почему бы не признаться в этом: «Да, ребята, нет денег, родной язык — большая роскошь для Российской Федерации». Но при этом забыли, что для других наций это крайне щепетильный и болезненный вопрос. В таком случае местные и региональные власти должны требовать отдельной статьи в своем бюджете для финансирования своих языков. И пусть каждый регион вымучивает, как хочет и может. И овцы целы, и волки сыты», — высказываются предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос изучения национального языка также остро стоит в школах Башкирии и Татарии. В последней ситуация обострилась настолько, что мать казанского школьника потребовала 2,7 млн рублей компенсации за принуждение к изучению татарского, но суд ей отказал. Тем не менее около трёх тысяч родителей в республике написали заявления с отказом от изучения татарского, констатировав необходимость добровольности его изучения.

В Башкирии требования националистических организаций вернуть в общеобразовательные школы республики принудительное изучение башкирского государственного языка вообще стали сопровождаться и даже подменяться требованиями отставки главы региона Рустэма Хамитова.