В Оренбуржье вокруг проекта «После школы» разразился финансовый скандал

Оренбург, , 09:38 — REGNUM В Оренбургской области в центре скандала оказался телевизионный проект «После школы». Победители утверждают, что организаторы им до сих пор не выплатили за победу 100 тыс. рублей. С просьбой разобраться в финансовой ситуации участники ток-шоу обратились к губернатору Юрию Бергу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, «После школы» является телевизионным проектом информационного агентства «Оренинформ». На официальной странице проекта в соцсети заявлено, что главным призом является 100 тыс. рублей и дополнительные баллы при поступлении на факультет филологии и журналистики Оренбургского госуниверситета (ОГУ) и Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ). Основная задача школьников, участвующих в ток-шоу, — сделать беседу интересной и насыщенной. Определяют победителя эксперты — известные журналисты Оренбуржья, и зрительское голосование на сайте ток-шоу.

В блоге губернатора победители указали, что уже пятый месяц не могут получить заслуженную награду. В мае 2017 года школьников торжественно поздравили, красиво, под телекамеры, вручили сертификат на 100 тысяч рублей, но обналичить его до сих пор не могут. Участник обратился к первому лицу области, поскольку правительство указано среди организаторов, наряду с компанией «Оренинформ», ОГУ И ОГПУ.

В обращении к главе региона говорится, что победителям много раз обещали выплатить призовые деньги. Но обещание не выполняли:

«Иногда говорили, что это «из правительства деньги не идут». Но это нам совсем непонятно. Были официальные определённые правила. Мы их выполнили. Наставники наши выполнили. ОГПУ выполнил. ОГУ, «Оренинформ» и правительство области — нет. Вы, как бывший учитель, считаете, это правильно? Сейчас ребята уже поступили в вузы, многие, между прочим, учатся на коммерческой основе… И не хотелось бы, чтоб вопрос с выплатой нам приза решался до момента выпуска из университетов. Вся надежда на вас».

Участники ток-шоу также указали, что ОГУ отказался добавлять три балла к сумме баллов ЕГЭ при подаче документов в вуз, хотя и обещал.

Появившийся в блоге ответ от пользователя «Реакция проекта» о том, что из 10 победителей только один предоставил реквизиты и ребятам надо лично прибыть по определённому адресу и сообщить данные, не устроил авторов обращения. Они объяснили, что многие ребята поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга и не могут в назначенный день всё бросить и приехать в Оренбург.

На ситуацию с выплатой призовых денег в рамках проекта «После школы» отреагировала глава министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

«Для меня самой было неприятной новостью то, что до сих пор организатор проекта «После школы», компания «Оренинформ», не передал заслуженное вознаграждение победителям четвёртого сезона. Публичные обязательства — это святое, их необходимо выполнять в первую очередь. Ко мне победители проекта не обращались. В противном случае я бы сразу постаралась повлиять на ситуацию», — сказала министр.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также отметила, что в своё время проект «После школы» стартовал усилиями управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, шеф-редактора «Эха Москвы в Оренбурге» Максима Курникова, компании «Оренинформ» и «ОРТ-Планета». Это была умная, красивая, креативная идея, которая воплотилась в интересное шоу, ставшее стартовой профессиональной площадкой для многих ребят, некоторые из которых после окончания школы действительно пошли по журналистской стезе. Она выразила сожаление, что проект в настоящее время закрыт.

«Церемонию награждения победителей и лауреатов четвёртого сезона ток-шоу «После школы» провели ещё 22 июня в конференц-зале министерства культуры и внешних связей региона. Победителем проекта была признана команда «Элита» Оренбургского государственного педагогического университета. Ее капитану — выпускнице лицея №1 Дарье Лямкиной — я лично вручила диплом и сертификат на 100 тысяч рублей.

Представители «Оренинформ» пояснили, что причиной невыплаты премиальных стала задержка с поступлением частных пожертвований. Не берусь это комментировать или оценивать, поскольку не имею возможности перепроверить. Но меня заверили, что вопрос будет решен. Будут контролировать развитие ситуации», — подчеркнула глава ведомства.

По словам одного из победителей проекта, команда, занявшая первое место, решила разделить приз с другой командой, занявшей второе место. Таким образом, приз в 100 тыс. рублей при получении разделят на 20 человек.