Ядовитый смог вновь вынуждает красноярцев митинговать за «чистое небо»

Красноярск, , 09:32 — REGNUM Экологические активисты Красноярска готовят новый митинг «За чистое небо». По предварительным данным, он может состояться в декабре 2017 года.

Как сообщил ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо» Андрей Сковородников-Эрлих, предыдущего митинга, который состоялся в марте текущего года, «хватило на полгода». По его словам, в этот период красноярцам не приходилось жить «в непрекращающемся режиме «чёрного неба», хотя экологические проблемы всё равно оставались.

«Госмеханизм во многих вопросах неповоротлив, частенько требует «смазки» в виде общественного запроса. Плюс руководство города и края сменилось недавно. Так что требуется снова заострить внимание на проблеме. Причём просьбы сделать новый митинг от горожан поступали и в течение лета. Но шёл и конструктивный диалог с краевым министерством экологии, и видно было, что проблемы как-то пытаются решить. Однако прошло больше чем полгода с первого митинга, ответов на многие вопросы не получено. Более того, снова на несколько дней на город опустился ядовитый смог. Видимо, наступила пора как-то интенсифицировать процесс решения проблем с экологией. Это и по реакции горожан отлично видно», — подчеркнул Андрей Сковородников-Эрлих.

Он отметил, что предстоящее мероприятие не является политическим и оппозиционным, его главная цель — борьба за чистое небо в Красноярске.

«Раз нас опять начали регулярно травить, пора выходить и требовать решительных мер уже от новой администрации города и края», — говорится в сообщении организаторов митинга в группе «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Красноярске состоялся митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек. «Нечем дышать», «терпение народа закончится вместе с кислородом», — эти и другие надписи были тогда на плакатах митингующих.

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По мнению красноярцев, участвовавших в митинге, экологическую ситуацию в городе можно назвать ужасной. Основные загрязнители — промышленные и тепловые предприятия, также свою лепту вносит транспорт.

По информации Красноярскстата, в 2016 году в воздух Красноярского края попало более 2 млн тонн загрязняющих веществ. В том числе 95,1% приходилось на газообразные и жидкие вещества (2247,9 тыс. тонн).

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Осенью 2017 года в Красноярском крае сменился губернатор. Виктор Толоконский в конце сентября ушёл в отставку, врио главы региона стал Александр Усс, с 1998 года руководивший краевым Заксобранием.

«Не надо бояться, говоря о том, что с экологией у нас дела не блестяще», — сказал Усс, отвечая на вопрос, выделяет ли он для себя решение экологической проблемы как ключевую задачу.

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Также 24 октября появился новый руководитель в Красноярске. Депутаты горсовета выбрали нового мэра (прямые выборы градоначальника в Красноярске отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал Сергей Ерёмин, который до этого возглавлял краевой минтранс.

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В 2016 году красноярцы провели 58 дней под «чёрным небом». Так в городе называют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В этом году дней под «чёрным небом» было почти 40. В том числе НМУ объявили 1 ноября 2017 года, а затем продлили до 7 часов утра по местному времени 4 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, в период последнего действия режима НМУ на телефон горячей линии министерства поступило около 150 звонков от жителей города. Они жаловались на дымку и неприятный запах в воздухе. Наибольшее количество звонков поступило из Советского района.

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В минэкологии отчитались, что за трое суток провели 11 рейдов, выявив 16 источников загрязнения атмосферного воздуха. Также было установлено три факта сжигания отходов. Экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе не зафиксировано.

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