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Ядовитый смог вновь вынуждает красноярцев митинговать за «чистое небо»

Общество

По словам красноярского экологического активиста, эффекта от мартовского митинга «хватило на полгода»

Ядовитый смог вновь вынуждает красноярцев митинговать за «чистое небо»
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Митинг «За чёрное небо». Vk.com
«Чёрное небо» над Красноярском

Красноярск, 8 ноября 2017, 09:32 — REGNUM  Экологические активисты Красноярска готовят новый митинг «За чистое небо». По предварительным данным, он может состояться в декабре 2017 года.

Как сообщил ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо» Андрей Сковородников-Эрлих, предыдущего митинга, который состоялся в марте текущего года, «хватило на полгода». По его словам, в этот период красноярцам не приходилось жить «в непрекращающемся режиме «чёрного неба», хотя экологические проблемы всё равно оставались.

«Госмеханизм во многих вопросах неповоротлив, частенько требует «смазки» в виде общественного запроса. Плюс руководство города и края сменилось недавно. Так что требуется снова заострить внимание на проблеме. Причём просьбы сделать новый митинг от горожан поступали и в течение лета. Но шёл и конструктивный диалог с краевым министерством экологии, и видно было, что проблемы как-то пытаются решить. Однако прошло больше чем полгода с первого митинга, ответов на многие вопросы не получено. Более того, снова на несколько дней на город опустился ядовитый смог. Видимо, наступила пора как-то интенсифицировать процесс решения проблем с экологией. Это и по реакции горожан отлично видно», — подчеркнул Андрей Сковородников-Эрлих.

Он отметил, что предстоящее мероприятие не является политическим и оппозиционным, его главная цель — борьба за чистое небо в Красноярске.

«Раз нас опять начали регулярно травить, пора выходить и требовать решительных мер уже от новой администрации города и края», — говорится в сообщении организаторов митинга в группе «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Красноярске состоялся митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек. «Нечем дышать», «терпение народа закончится вместе с кислородом», — эти и другие надписи были тогда на плакатах митингующих.

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По мнению красноярцев, участвовавших в митинге, экологическую ситуацию в городе можно назвать ужасной. Основные загрязнители — промышленные и тепловые предприятия, также свою лепту вносит транспорт.

По информации Красноярскстата, в 2016 году в воздух Красноярского края попало более 2 млн тонн загрязняющих веществ. В том числе 95,1% приходилось на газообразные и жидкие вещества (2247,9 тыс. тонн).

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Осенью 2017 года в Красноярском крае сменился губернатор. Виктор Толоконский в конце сентября ушёл в отставку, врио главы региона стал Александр Усс, с 1998 года руководивший краевым Заксобранием.

«Не надо бояться, говоря о том, что с экологией у нас дела не блестяще», — сказал Усс, отвечая на вопрос, выделяет ли он для себя решение экологической проблемы как ключевую задачу.

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Также 24 октября появился новый руководитель в Красноярске. Депутаты горсовета выбрали нового мэра (прямые выборы градоначальника в Красноярске отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал Сергей Ерёмин, который до этого возглавлял краевой минтранс.

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В 2016 году красноярцы провели 58 дней под «чёрным небом». Так в городе называют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В этом году дней под «чёрным небом» было почти 40. В том числе НМУ объявили 1 ноября 2017 года, а затем продлили до 7 часов утра по местному времени 4 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, в период последнего действия режима НМУ на телефон горячей линии министерства поступило около 150 звонков от жителей города. Они жаловались на дымку и неприятный запах в воздухе. Наибольшее количество звонков поступило из Советского района.

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В минэкологии отчитались, что за трое суток провели 11 рейдов, выявив 16 источников загрязнения атмосферного воздуха. Также было установлено три факта сжигания отходов. Экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе не зафиксировано.

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Экологические проблемы Красноярского края

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