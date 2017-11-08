«Будьте всегда верны великому Знамени Октября»: наказ из 1967 года

Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону с размахом отметили юбилей Великого Октября. Основные торжества были назначены на вечер 7 ноября. В этот день сотни горожан и гостей донской столицы с красными шарами, плакатами, красными флагами прошли в пешем строю от памятника Владимиру Ленину (расположен у центрального входа в парк имени Горького) до Фонтанной площади по улице Пушкинской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Именно у стен Ростовского академического театра драмы имени Горького состоялся праздничный концерт-митинг, венцом которого стало извлечение «капсулы времени». Послание потомкам хранилось здесь ровно полвека назад. Как завещали участники праздника, посвященного 50-летию Великого Октября, письмо должно было быть прочитано 7 ноября 2017 года.

«Дорогие товарищи, граждане Ростова-на-Дону 2017 года! К вам обращаемся мы из далекого юбилейного 1967 года, когда часы истории пробили полвека начала новой эпохи — эпохи всеобщего революционного обновления мира, эпохи перехода от капитализма к социализму. Вы, встречающие 100-летие Великого Октября, знайте, что мы вместе с вами, вашими глазами смотрим на Ростов 21-го века, — говорится в послании. — Люди 2017 года! Помните нас — ветеранов Октябрьской революции, Гражданской войны, участников первых пятилеток, Великой Отечественной войны, строителей социализма и коммунизма в Союзе Советских Социалистических республик. Нередко нам было трудно. Мы строили социалистический Ростов в боях и лишениях, многие не дожили до славного юбилея 50-летия Октября, сложив свои головы на поле брани. Может, нам всегда удавалось в полной мере использовать все имеющиеся возможности для быстрейшего движения вперед, но наши сердца полны гордости за современные дела в строительстве социализма и коммунизма».

Авторы письма обратили внимание, что за 50 лет советской власти Ростов-на-Дону из провинциального купеческого города превратился в крупный промышленный, научный и культурный центр юга страны. Население, по данным на 7 ноября 1967 года, составляло 765 тыс. человек.

«Мы горды тем, что фундамент вашего счастья заложен нами, что дороги в коммунизм берут начало в нашем 20-м веке. Потомки 2017 года, помните, что нашими успехами мы обязаны родной Коммунистической партии Советского Союза, ее вождю и организатору — Владимиру Ильичу Ленину. Слушайте наш наказ, наследники и продолжатели великого дела Ленина и Коммунистической партии! Будьте всегда верны великому Знамени Октября, бессмертным идеям марксизма-ленинизма. Пусть никогда не бледнеет, не гаснет память поколений. Помните всегда о тех, жил до вас, боролся, отдавал силы и жизнь за создание и укрепление первого в мире Советского социалистического государства. Желаем вам, дорогие потомки, успехов в борьбе за торжество великого коммунистического дела. Сквозь пять десятилетий по-отечески жмем ваши руки и крепко обнимаем каждого!» — сказано в послании.

Отметим, что в Ростове-на-Дону в день 100-летия Октября после реконструкции был открыт мемориал матросу-машинисту легендарного крейсера «Аврора» Владимиру Щербакову. Он участвовал в событиях октября 1917 года и долгие годы жил в Ростове-на-Дону. Матрос похоронен на Верхне-Гниловском кладбище. К его могиле участники церемонии возложили цветы.

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