В Чебоксарах открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военному

Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В столице Чувашии увековечили память погибшего в Сирии военного Валерия Емдюкова. На здании училища олимпийского резерва, где он учился, открыли мемориальную доску, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Церемония открытия состоялась 7 ноября. Валерий Емдюков был выпускником Чебоксарского училища олимпийского резерва, поэтому сразу после известия о его гибели было принято решение установить здесь мемориальную доску. Планируется также, что его именем назовут одну из улиц Чебоксар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Емдюков погиб 3 августа 2017 года. В телеграмме, присланной из войсковой части в Самарской области, к которой был прикреплён военнослужащий, подчёркивалось, что он «погиб храбро и мужественно, выполняя воинский долг». По неофициальной информации, группа из четырёх военнослужащих попала под миномётный обстрел в Сирии. Сослуживцы и друзья вспоминают Валерия как настоящего бойца, который брал на себя самые ответственные задачи, всегда приходил на помощь, и у которого доброта сочеталась с мужеством. На военной службе он был снайпером-разведчиком, участвовал в боевых действиях по защите России. За мужество и героизм награжден орденом Мужества (посмертно), медалями «Суворова», «За службу на Кавказе», «За освобождение Крыма». Нёс службу в Таджикистане, Ингушетии, Крыму.

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