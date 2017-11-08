Новое в ПДД: круговое движение приведено к единому правилу

Москва, , 09:14 — REGNUM С 8 ноября в России действуют новые правила проезда перекрестков с круговым движением: при въезде на перекресток с круговым движением приоритет получают водители, двигающиеся по кругу.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Новые правила устанавливаются внесенным в ПДД пунктом 13.11 (1).

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Изменение ПДД нацелено на повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках. Были нередки ДТП при въезде на круговое движение, поскольку схемы проезда таких перекрестков разнятся от региона к региону. Даже в одном городе на разных перекрестках правила проезда могут быть разные — и стоят соответствующие знаки.

Кроме того, по мнению авторов закона, изменения увеличат пропускную способность улично-дорожной сети: ведь сейчас водители воспринимают действующие нормы двояко, что провоцирует неразбериху и заторы.

Ранее, 20 октября, в силу вступил административный регламент ГИБДД, который содержит ряд новых положений и уточнений. В частности, теперь патрули ДПС могут останавливать водителей вне стационарных постов, отменены справки о ДТП и упразднена норма о записи на камеру действий инспектора.

Ряд норм был упразднен ввиду того, что они уже содержатся в других нормативных актах: о том, что сотрудники ДПС обязаны не препятствовать видео‑ и фотофиксации водителем, говорится в законе «О полиции», а из нового регламента ее убрали из-за дублирования.

Беспокойство водителей вызвало право сотрудников ДПС останавливать автомобили вне стационарных постов. Эту норму вернули после длительных обсуждений с уточнением, что места несения службы будут определяться на основании текущего состояния аварийности на дорогах.

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Что касается справки о ДТП, то теперь водитель будет получать на руки только копии протокола и постановления об административном правонарушении.

Важным нововведением также стало ограничение на изъятие водительских прав в случае ДТП: теперь нарушитель должен сам сдать права в трехдневный срок. Для этого ему придется приехать в подразделение ГИБДД.

О введении нового регламента стало известно в конце августа. В МВД разъяснили, что документ будет направлен на минимизацию злоупотреблений сотрудниками ДПС и на обеспечение надлежащего уровня защищенности граждан.

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Еще одним недавним нововведением стало повышение штрафов для водителей, которые не пропустили пешехода или велосипедиста. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 30 октября. Вместо 1,5 тыс. рублей штраф теперь составит от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.