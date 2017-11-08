Пассажиры московского метро смогут бесплатно посетить «Россию будущего»

Москва, , 09:08 — REGNUM В Московском метрополитене с 8 ноября поступили в продажу билеты «Единый» с дизайном, посвященным мультимедийной экспозиции «Россия, устремленная в будущее», сообщается на портале мэра «Москвы».

Всего в продажу поступили 600 тысяч тематических билетов. На лицевой стороне билета «Единый» напечатано название выставки, место проведения и время работы.

На оборотной стороне билета размещена информация о том, что в ноябре предъявитель билета сможет посетить парк «Россия — моя история» бесплатно.

Новая мультимедийная выставка «Россия, устремленная в будущее» разместилась в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 22 ноября.

На выставке можно узнать, какой Россия была с 2000 года и, что ее ждет в ближайшие десятилетия.

Парк «Россия — моя история», который находится на ВДНХ в павильоне №57. В парке можно совершить виртуальное путешествие по всей стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен к 870-летию Москвы уже выпускал тематические проездные билеты «Единый». 6 сентября ко Дню города было выпущено 600 тысяч юбилейных проездных билетов.

На лицевой стороне билета было написано «870 Москва», а на оборотной — лозунг праздника: «Город, где создается история».

Кроме того, тематические проездные билеты «Единый» были выпущены к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

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