«Тюремная романтика» доведет Забайкалье до всплеска преступности

Чита, , 09:05 — REGNUM Руководитель Управления МВД по Забайкальскому краю Александр Щеглов рассказал журналистам о криминальных особенностях региона. Проработавший до переезда в Читу несколько лет в органах правопорядка Новгородской области, Щеглов обратил внимание на то, что в Забайкалье на состояние преступности влияет большое количество исправительных учреждений.

Регистрируется больше количество имущественных преступлений, но постепенно их число снижается. А вот что касается наркотиков, то, считает Щеглов, ситуация здесь весьма неблагополучна, и в следующем году начальник УМВД прогнозирует рост числа зарегистрированных преступлений в этой сфере.

«В Забайкальском крае высокий уровень наркотизации населения. Здесь мы опять-таки не дорабатываем. Сейчас высокий уровень зарегистрированных преступлений по наркотикам. Я сразу говорю, он будет еще выше, в следующем году будет скачок, — цитирует Щеглова «Забмедиа». — Среди прочих особенностей Забайкалья — удаленность населенных пунктов от краевого центра, что осложняет управление полицейскими подразделениями, высокий уровень преступлений в сфере оборота леса и редкоземельных элементов. Вот этого нет в Новгородской области».

Самый проблемный участок региона — краевая столица, где совершается каждое второе злодеяние. Как сообщает ГТРК «Чита», Александр Щеглов планирует до 1 января следующего года определить, кто займет должность главного полицейского Читы.

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Он также убежден, что в СМИ излишне муссируется тема пресловутой молодежной группировки АУЕ, ей приписываются несуществующие на самом деле черты, она демонизируется. «В крае нет слаженной криминальной группировки из числа подростков», — добавил он.

Отметим, что в прессе действительно регулярно появляются публикации про АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или как «Арестантское уркаганское единство») или «Городское арестантское единство», которое контролирует многие школы в регионе и втягивает подростков в криминальный бизнес. Это неформальное молодежное движение, исповедующее ценности тюремной субкультуры и, возможно, связанное с осужденными, отбывающими наказание за решеткой.

Особенный резонанс возник после того, как в селе Новопавловск над молодыми мафиози устроили расправу местные жители, возмущенные тем, что их детей-школьников обложили ежедневной данью.

Ситуацию полтора года назад обсуждали на президентском совет по правам человека. Даже принималось решение, что в 2016 году одним из приоритетов работы Совета по правам человека станет защита детей от проникновения криминала в школы. Об эффективности работы в этом направлении судить трудно, в открытом доступе отчетов на эту тему не встречается.