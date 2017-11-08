Глава фонда «Русь сидящая» переехала в Германию

Москва, , 09:02 — REGNUM Исполнительный директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова переехала в Германию с 1 сентября. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Романова уточнила, что решение о переезде было связано с «доносом», который в конце марта 2017 г. якобы написал на нее заместитель директора ФСИН.

«Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», — отметила она.

По ее словам, представители фонда направили претензию во ФСИН, однако ответа на нее не последовало. После этого «Русь сидящая» подала в суд, заседание которого состоится 6 декабря.

Правозащитная организация «Русь сидящая» — это благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям, в рамках которого проводятся сборы средств. Фонд оказывает помощь людям, оказавшимся в системе российского правосудия, а также проводит экспертизу уголовных дел.

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