Эдинбург, Великобритания, , 08:59 — REGNUM Сын руководителя российского спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского Евгений Стржалковский купил историческое поместье на полуострове Коваль в Шотландии за £4 млн, передает издание The Herald Scotland.

12-комнатный особняк Knockdow некогда принадлежал клану Ламонт, он окружен декоративными садами и еще 250 акрами лесных массивов и полей, выходящих на Кильс Бьют и Арран. Продавцы недвижимости позиционировали объект как «прекрасный жилой дом», расположенный в центре «секретного побережья Шотландии» или «забытого уголка Аргайл».

До продажи особняка Стржалковскому, дом использовался для проведения свадебных вечеринок, и как пятизвёздочный отель. Комплекс сооружений в усадьбе включает конюшню, здание обслуживающего персонала, несколько пристроек. В самом доме располагается пять изолированных люксов.

До поместья можно добраться по одной узкой дороге от Дунуна, но еще проще — добраться из Глазго на яхте или вертолете.

Как отмечает издание, Владимир Стржалковский является председателем спортивного общества «Динамо», которое владеет всемирно известными футбольными и хоккейными командами. Его сын Евгений Стржалковский также занят бизнесом, увлекается парусным спортом, историческими реконструкциями и болеет за питерский «Зенит».

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