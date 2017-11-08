Возьмут ли Пермь в зелёное кольцо?

Пермь, , 08:43 — REGNUM В Перми вновь активно обсуждается тема создания зелёного пояса вокруг краевой столицы. Всплеск интереса к экологической теме возник после принятия федерального закона, согласно которому вокруг крупных городов должны появиться лесопарковые зелёных пояса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественники указали на имеющуюся в Перми проблему на пути реализации этого нужного проекта. Большинство лесов в краевой столице не состоят на кадастровом учете. Это означает, что площадь может использоваться под бизнес и нужды застройщиков. Решить эту проблему планируется уже к 2020 году. В первую очередь необходимо обратить внимание на леса, которые не охраняются ни федеральным, ни региональным законами, а также провести инвентаризацию.

В Перми также остро стоит вопрос о сохранности долины малых рек. По территории города протекает около 300 малых рек, большинство из которых не поставлены на кадастровый учёт и отсутствуют на картах города. Как отметили в Пермской общественной палате, за многие годы реки превратились в труднодоступные зоны со свалками, автостоянками и гаражами.

Стоит отметить, что попытки создать зелёный щит вокруг Перми предпринимаются на протяжении многих лет. В частности, в 2009 году голландская компания предлагала сделать камскую долину частью зелёного пояса, что стало бы контрастом плотному городскому центру. В 2012 году в Перми чиновники громогласно заявили о начале создания зелёного пояса. Вокруг Осенцовского промышленного узла началась посадка деревьев. Но активного продолжения экологический проект по созданию зелёного щита не получил.

Между тем, идея окружить Пермь кольцом деревьев заложена в главном градостроительном документе города — Генеральном плане. Согласно стратегии городских ландшафтов, концепция зелёного пояса предполагает создание структурного ландшафтного элемента, используемого для формирования границы Пермской метрополии. Данный ландшафтный элемент должен создать контур, формирующий и направляющий распространение застройки города. Кроме этого, он является важным ландшафтным объектом, который связывает между собой овраги, придает ясность и уравновешивает застроенную и незастроенную части городской структуры. Зелёный пояс включает в себя территории различного характера: поймы, овраги и леса.

Качество жизни населения непосредственно зависит от доступности всех элементов городской среды — предприятий торговли и системы оказания услуг населению, рекреационных зон. Оно также предполагает размещение рабочих мест в зоне, непосредственно прилегающей к их месту жительства. Все это отвечает концепции компактного города, когда у большей части горожан отсутствует необходимость совершать каждодневные длительные перемещения.

Добавим, что федеральный закон о создании вокруг крупных городов России зелёных поясов вступил в силу в июне 2016 года. Такого рода защитными ограждениями активно занимались в советские времена. Однако с развалом СССР заниматься этим проектом перестали. Экологическая тема была вновь поднята и реализована в законопроект, который вызвал споры в рядах экспертов. Например, экозащитники были категорически против любого рода рубок, строительства и прокладки дорог на территории зелёных поясов. Между тем, в Рослесхозе подчеркнули важность санитарных рубок, в противном случае возникновение сухостоя может грозить плачевными последствиями.