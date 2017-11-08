В Москве ожидается +3°C и отсутствие осадков

Москва, , 08:20 — REGNUM В Москве днем 8 ноября температура воздуха поднимется до +3°C, ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков, сообщает Росгидромет.

По области местами ожидается потепление до +6°C. Ветер западный, в течение суток сменит направление на северо-западное, и может усилиться с 2 до 7 метров в секунду.

Метеопредупреждения отсутствуют, прогностическая карта показывает зеленый уровень. К ночи 9 ноября температура в столице станет отрицательной, ожидается похолодание до — 2 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к выходным 11−12 ноября начнутся дожди. Скажется влияние североатлантических циклонов, поэтому небо затянут плотные облака.

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