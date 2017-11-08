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В России изменили правила проезда круговых перекрестков

Общество

«Правила дорожного движения (ПДД) дополнены новым пунктом»

В России изменили правила проезда круговых перекрестков
MabelAmber
Круговое движение

Москва, 8 ноября 2017, 07:26 — REGNUM  Новые правила движения по перекрестку с круговым движением вступили в силу в Российской Федерации с 8 ноября 2017 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Правила дорожного движения (ПДД) дополнены новым пунктом, устанавливающим приоритет проезда перекрестка с круговым движением, — говорится в сообщении. — Цель этого изменения — повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках».

Согласно новому пункту 13.11 в ПДД, теперь при въезде на перекресток с круговым движением, приоритет получают водители, которые двигаются по кругу, остальные участники дорожного движения обязаны им уступать.

Авторы инициативы считают, что принятие нового правила позволит снизить риск происшествий на перекрестках с круговым движением и будет способствовать уменьшению пробок.

«Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрёстка с круговым движением, — прокомментировали в пресс-службе правительства. — Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов.

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения

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