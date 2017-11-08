Сердюков предложил создать в России единого оператора санитарной авиации

Москва, , 05:47 — REGNUM Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-министр обороны Анатолий Сердюков выступил с инициативой о создании в России единой межрегиональной службы санитарной авиации, передаёт 8 ноября газета «Известия».

По сведениям издания, своё предложение Сердюков озвучил на состоявшемся в конце октября заседании комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе системы ГЛОНАСС.

Стоимость проекта оценивается примерно в 35,5 млрд рублей. Привлечь эти средства госкорпорация предлагает из внебюджетных источников, задействовав механизм инфраструктурной ипотеки.

Как предполагается, в 2018—2021 годах указанный объём средств должен быть направлен на создание парка воздушных судов в медицинской комплектации, а также необходимой инфраструктуры. Вернуть свои деньги инвесторы должны в 2021—2035 годах — ожидается, что вложения окупятся за счёт оплаты оказанных гражданам услуг Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Как считает Сердюков, реализация его предложения позволит сделать медицинскую помощь более доступной на всей территории страны.

Отмечается, что в правительстве в настоящее изучают инициативу. При этом в Минпромторге её уже поддержали.