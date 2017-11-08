МЧС России направило 40 тонн гумпомощи в пострадавший от урагана Вьетнам

Москва, , 05:02 — REGNUM МЧС России в ночь на 8 ноября направило во Вьетнам самолёт с гуманитарной помощью для пострадавших от тайфуна «Дамри», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Самолёт Ил-76 с 40 тоннами груза на борту вылетел в город Камрань с подмосковного аэродрома «Раменское».

В состав гуманитарного груза входят многоместные палатки, переносные источники электропитания, продовольствие — сахар, молочные, мясные и рыбные консервы.

Напомним, жертвами урагана «Дамри», обрушившегося 3 ноября на центральную часть Вьетнама, стали более 60 человек, ещё десятки человек числятся пропавшими без вести.

Ураган нанёс повреждения 80 тысячам построек, около 40 тысяч человек эвакуированы.

7 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству организовать отправку гуманитарных грузов Вьетнаму, а также выделить республике помощь в размере 5 млн долларов.