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Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях до 280

Общество

Максимальный объём сообщения в Twitter увеличен в два раза

Сан-Франциско, США, 8 ноября 2017, 03:31 — REGNUM  Администрация сервиса микроблогов Twitter объявила об увеличении лимита знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. Сообщение об этом опубликовано в официальном блоге компании.

О нововведении администрация Twitter сообщала ещё в сентябре. В компании отмечали, что некоторые пользователи испытывают неудобство в связи с тем, что им приходится выражать свои мысли в сообщениях, ограниченных 140 символами.

Новая опция была введена в сентябре для ограниченного числа пользователей, а теперь стала доступна практически всем за исключением пользователей из Китая, Южной Кореи и Японии, которые используют иероглифы и не испытывают проблем с количеством символов.

«У нас ‑ и многих из вас — была обеспокоенность, что ленты могут заполниться твитами в 280 знаков, а с новым лимитом люди начнут использовать весь имеющийся объём. Однако этого не произошло», — отмечают в компании.

Как сообщается, за период тестового использования новой опции только только 5% отправленных сообщений превышали по объёму 140 символов, и только 2% — 190 символов.

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