В США скончался астронавт Ричард Гордон, облетевший вокруг Луны

Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Бывший астронавт NASA Ричард Гордон, совершавший полёт к Луне, скончался в США на 89-м году жизни, сообщается на официальном сайте NASA.

«NASA и вся нация потеряли одного из наших первых пионеров космоса. Мы выражаем наши соболезнования семье и близким Ричарда Гордона», — говорится в сообщении.

Ричард Гордон был одним из 24 человек, которые долетели до Луны. Был пилотом космического корабля «Джемини-11», а также командного модуля во время миссии «Аполлон-12», в ходе которой он оставался на окололунной орбите и дважды выходил в открытый космос.

В общей сложности Гордон пробыл в космосе 315 часов и 53 минут, из которых 2 часа и 44 минут — в открытом космосе.

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