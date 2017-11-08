Ко дню СМИ в Поднебесной: В Китае трудится 228 тыс. журналистов

Пекин, , 02:22 — REGNUM В Китае насчитывается 228 тыс. журналистов, имеющих соответствующее удостоверение, сообщает 7 ноября агентство «Синьхуа».

По информации Государственной администрации по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения (SAPPRFT), около 84 тыс. журналистов работают в газетах и еще 6 тыс. в периодических изданиях.

Порядка 2,8 тыс. журналистов трудятся на новостные агентства. Свыше 134 тыс. работают на радио и ТВ. Лишь 1,1 тыс. являются сотрудниками новостных вебсайтов.

Порядка 39% журналистов в возрастом от 30 до 40 лет, еще 33% возрастом от 40 до 50 лет. Мужчин среди них несколько больше чем женщин — 51%.

Напомним, что 8 ноября в Китае является днем журналиста и отмечается в честь основания в 1937 году Китайской ассоциации журналистов. В 2017 году этот праздник будет отмечаться уже восемнадцатый раз.

Стоит также отметить, что перекос с журналистской среде в сторону мужчин в Китае может быть объяснен общим демографическим перекосом в сторону мужского населения, который является одной из проблем китайского общества.

Читайте ранее в этом сюжете: 18 граждан КНР арестованы за распространение ложной информации