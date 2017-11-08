Новые правила проезда перекрёстков с круговым движением вступили в силу

Москва, , 01:19 — REGNUM В России с 8 ноября вступило в силу постановление правительства об изменении правил проезда автомобилями перекрёстков с круговым движением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новые правила предусматривают, что приоритет при проезде такого перекрёстка получают водители, двигающиеся по кругу, остальные участники дорожного движения обязаны им уступать.

Соответствующие изменения внесены в Правила дорожного движения в виде нового пункта 13.11.

Целью нововведения было заявлено повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.

«Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети», — прокомментировали также в пресс-службе правительства.

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