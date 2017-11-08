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Службы Береговой охраны Китая и Филиппин пошли на сближение

Общество

В Пекине завершилась первая встреча Совместного комитета Береговой охраны по морскому взаимодействию, который был организован в феврале китайской и филиппинской стороной

Службы Береговой охраны Китая и Филиппин пошли на сближение
Китайские моряки

Пекин, 8 ноября 2017, 01:03 — REGNUM  Китайская и филиппинская Береговая охрана встретились в Пекине для обмена мнениями по вопросам, вызывающим всеобщее беспокойство и развития сотрудничества, сообщает 8 ноября агентство «Синьхуа».

Это первая встреча Совместного комитета Береговой охраны по морскому взаимодействию, который был организован в феврале китайской и филиппинской стороной с целью развития двустороннего доверия и расширения сотрудничества.

Встреча была проведена в рамках исполнения меморандума о понимании между береговыми охранами двух стран, направленного на обеспечение безопасности и порядка на море в регионе и базовых интересов двух стран и народов.

Стороны договорились уделить особое внимание информационным обменам, а также укреплению взаимодействия в вопросе борьбы с преступлениями на море, а также борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, интерес сторон вызвало и сотрудничество в сфере поисково-спасательных операций на море.

Также было договорено, что корабли Береговой охраны двух стран проведут совместные учения в первой половине следующего года. Комитет также назначил вторую встречу в провинции Гуандун на юге Китая в первой половине 2018 года.

Стоит отметить, что помимо вышеперечисленного, между двумя странами никуда не делось противоречие касательно спорных островов в Южно-Китайском море. Судя по тому, что она не обсуждалась на встрече, или же обсуждалась, но об этом не упомянуто, все еще крайне далеко до согласия между странами по этому вопросу.

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Политика Китая

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