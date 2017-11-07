«Знамя коммунизма будет торжествовать»: в Карелии вскрыли капсулу времени

Петрозаводск, , 21:47 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, в день 100-летия Октябрьской революции, в здании регионального управления Следственного комитета РФ в столице Карелии вскрыли капсулу времени, которую заложили 50 лет назад, в честь полувекового юбилея Октября.

В капсуле, замурованной в стене дома на первом этаже, содержалось обращение к потомкам, датированное 22 апреля 1967 года. Письмо писал коллектив городского профессионального технического училища имени Героя Советского Союза Николая Репникова, которое тогда располагалось в здании на улице Куйбышева, 7.

Вскрыл капсулу один из тех, кто ее закладывал — 74-летний петрозаводчанин Борис Таратунин. Долгие годы он возглавлял Верховный суд Карелии, а 50 лет назад работал в ПТУ мастером производственного обучения у сварщиков.

«Мы обращаемся к тебе, наш друг и брат! Мы внуки тех, кто штурмовал Зимний, мы дети тех, кто сокрушил Рейхстаг. От имени поколения сердцами своими мы присягаем на верность делу Ленина, делу партии, делу Октября. Мы помним тех, кто не видел нас в жизни и никогда не вернется к нам. Мы преклоняемся перед теми, кто вырастил нас гордыми, смелыми, стойкими!» — говорится в обращении, написанном на трех листах. — «Обращаясь сегодня к вам, наши друзья и товарищи, мы верим, что вы единодушно поддержите нас. Будем достойными наследниками революционных, боевых и трудовых традиций героического рабочего класса и советского народа. Мы надеемся, что то, что начертано на великом знамени программы — «Мир. Труд. Свобода. Равенство. Братство. Счастье» — будет выполнено нами и продолжено вами. Великие идеи, за которые боролся наш простой и близкий, дорогой каждому Владимир Ильич Ленин, будут претворяться в жизнь. Знамя коммунизма будет торжествовать на планете».

Обращение к потомкам будет храниться под стеклом на первом этаже здания, рядом с памятной доской в честь Николая Репникова, сообщает ИА «Республика Карелия».

Отметим, что Николай Федорович Репников — летчик, воевал на Карельском фронте. Погиб, одним из первых выполняя воздушный таран противника — 4 декабря 1941 года.